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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Копейск лидирует в Челябинской области по количеству убитых дорог
08.06.2017 г. 09:02
Копейск лидирует в Челябинской области по количеству убитых дорог. Службы там еще даже не приступали к ямочному ремонту, несмотря на то, что погодные условия давно позволяют его начать. Горожане опасаются, что в короткий летний период они так и не дождутся появления качественных дорог.
Копейчане активнее других южноуральцев жалуются на выбоины, колейность и отсутствие асфальта с помощью интерактивного сервиса «Карта убитых дорог». Проект реализует региональное отделение ОНФ. Эксперты штаба направили запрос в администрацию Копейска, а также обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта области с требованием обозначить сроки и планы работ. Кроме этого, активисты намерены обратить внимание на ремонт гарантийных дорог, который в прошлом году стоил бюджету 17 млн рублей.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
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