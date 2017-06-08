Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Копейск лидирует в Челябинской области по количеству убитых дорог. Службы там еще даже не приступали к ямочному ремонту, несмотря на то, что погодные условия давно позволяют его начать. Горожане опасаются, что в короткий летний период они так и не дождутся появления качественных дорог.

Копейчане активнее других южноуральцев жалуются на выбоины, колейность и отсутствие асфальта с помощью интерактивного сервиса «Карта убитых дорог». Проект реализует региональное отделение ОНФ. Эксперты штаба направили запрос в администрацию Копейска, а также обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта области с требованием обозначить сроки и планы работ. Кроме этого, активисты намерены обратить внимание на ремонт гарантийных дорог, который в прошлом году стоил бюджету 17 млн рублей.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

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Все новости за 08.06.2017 г.»