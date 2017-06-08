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Каждый пятый житель не воспринимает Челябинск как столицу Южного Урала

08.06.2017 г. 08:40

Каждый пятый житель не воспринимает Челябинск как столицу Южного Урала
Фото с сайта cheladmin.ru

Каждый пятый житель не воспринимает Челябинск как столицу Южного Урала. Чаще всего такого мнения придерживаются мужчины с высшим образованием и те, кто живет на грани бедности. Люди недовольны условиями своего существования в родном городе. Данные опроса приводят социологи из челябинского филиала Президентской академии.

Две трети опрошенных горожан считают, что Челябинск - столица Южного Урала. Такую точку зрения высказывают респонденты со средним уровнем доходов. Они удовлетворены уровнем жизни здесь и считают, что он достаточно высок по сравнению с провинцией. Что касается распределения данных по районам города, то столицей Южного Урала Челябинск склонны считать чаще жители Курчатовского и Калининского. В меньшей степени соотносят региональный центр с понятием «столица» горожане, проживающие в Советском и Центральном районах.

 

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