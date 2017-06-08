Фото с сайта vlast.kz

Замглавы южноуральского минэконома попросил казахстанских бизнесменов помочь с перелетами в Астану. Антон Бахаев обратился к делегации республики вне основной программы межрегионального круглого стола в Челябинске. По словам чиновника, проблему отсутствия прямого рейса между южноуральской столицей и Астаной не могут решить уже несколько лет. Он отметил, что потребность в этом рейсе велика, его экономические выгоды просчитывали и в Челябинской области, и в Казахстане, но по разным причинам авиасообщение до сих пор не открыто.

«У нас в сентябре пройдет форум глав государств и уважаемой делегации Казахстана придется добираться окольными путями до Челябинска», – цитирует Бахаева «Деловой квартал».

Авиакомпания QAZAQ AIR, которая базируется в республике, готова выполнять рейсы. Однако по внутреннему регламенту казахстанского минтранса для осуществления международных перевозок стаж работы на внутренних линиях должен быть не меньше трех лет. QAZAQ AIR летает только полтора года, отметил Бахаев.

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