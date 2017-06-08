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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Стены будущего кафедрального собора в Челябинске возвели до отметки 15 метров
08.06.2017 г. 08:06
Стены будущего кафедрального собора в Челябинске возвели до отметки 15 метров. Внутри здания строители приступили к сооружению сводчатого потолка. Параллельно идет работа над усиленной балкой, которая будет служить основанием для перекрытия хоров.
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии
Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, работы идут в соответствии с графиком. Круглые в сечении колонны, которые будут украшать здание со всех четырех сторон, возвели до отметки 12,5 метров. Их общая высота составит 16 метров. Керамзитобетонные стены выполнены до 15-метровой отметки.
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии
Кафедральный собор Рождества Христова строят на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева с 2014 года.
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