  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +15 ... +17 C°
  • +14 ... +16 C°
  • 56.5878р. - 0.0869
  • 63.7179р. - 0.0638
  •  
  • Делай как Я
Топ-5 новостей Челябинска
Разбор полетов

Поиск по сайту:

Стены будущего кафедрального собора в Челябинске возвели до отметки 15 метров

08.06.2017 г. 08:06

Стены будущего кафедрального собора в Челябинске возвели до отметки 15 метров
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

Стены будущего кафедрального собора в Челябинске возвели до отметки 15 метров. Внутри здания строители приступили к сооружению сводчатого потолка. Параллельно идет работа над усиленной балкой, которая будет служить основанием для перекрытия хоров.

 

 

 

 

 

   Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

 

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, работы идут в соответствии с графиком. Круглые в сечении колонны, которые будут украшать здание со всех четырех сторон, возвели до отметки 12,5 метров. Их общая высота составит 16 метров. Керамзитобетонные стены выполнены до 15-метровой отметки.

 

 

 

 

   Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

 

Кафедральный собор Рождества Христова строят на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева с 2014 года.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 08.06.2017 г.»

Новости на эту тему