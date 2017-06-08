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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Режим «черного неба» сохранится в Челябинске до 14:00
08.06.2017 г. 08:00
Фото с сайта pravmin74.ru
Режим «черного неба» сохранится в Челябинске до 14:00. О неблагоприятных метеоусловиях сообщает региональный гидрометцентр. С вечера среды, 7 июня, в Челябинской области наблюдаются слабый ветер и инверсия. В атмосфере не рассеиваются вредные примеси. НМУ первой степени опасности сохранятся до 14:00 сегодняшнего дня, 8 июня, говорится в сообщении на сайте министерства экологии Челябинской области.
Предприятиям предписано снизить количество выбросов. Автомобилистам рекомендуют временно отказаться от личного транспорта.
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