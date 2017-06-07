Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области планируют открыть единый центр продаж казахстанской продукции. С таким предложением во время визита в Челябинск выступила зампред правления Внешнеторговой палаты Казахстана Салтанат Аханова. По ее словам, нужно создать единый центр продаж казахстанской продукции на территории Южного Урала - Торговый дом республики Казахстан.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Также во время визита делегации из соседнего государства в область обсуждалась подготовка к проведению XIV Форума межрегионального сотрудничества республики Казахстан и России в Челябинске. Во время переговоров с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым губернатор Борис Дубровский напомнил, что к форуму регионы подходят с солидным багажом совместных инвестпроектов, заключенных соглашений, подписанных контрактов.

"Безусловно, особые отношения нас связывают с Костанайской областью. При этом за последние годы мы значительно расширили географию официальных и деловых контактов с регионами Республики Казахстан, и прежде всего – столицей Республики Астаной, где буквально через несколько дней откроется Всемирная выставка ЭКСПО-2017", - отметил Борис Дубровский.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор добавил, что делегация Южного Урала не только представит на ЭКСПО потенциал региона, но и будет перенимать опыт казахстанских коллег по организации масштабных мероприятий - Российско-Казахстанского форума и саммита ШОС.

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