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В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина

07.06.2017 г. 15:55

В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина
Фото с сайта Orenburg.ru

В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина. Проезд будет ограничен 12 июня с 11:20 до 11:45 для проведения «Парада дружбы народов». Участие в нем примут иностранные студенты, консулы, представители национальных центров региона. Шествие пройдет по Кировке от Молодежного театра до театра оперы и балета имени Глинки.

Из-за подготовки праздничных мероприятий припарковать автомобиль у Молодежного театра также будет нельзя. Ограничение продлится с восьми часов утра до полудня. В 12 часов на Кировке начнется музыкальный фестиваль, на котором выступят ансамбли из Башкирии и Казахстана. Концерты пройдут в парках всех районов. На мероприятиях Дня России всем желающим будут раздавать ленточки в цветах национального флага, сообщили в пресс-службе правительства региона.

 

 

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