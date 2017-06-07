Фото с сайта Orenburg.ru

В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина. Проезд будет ограничен 12 июня с 11:20 до 11:45 для проведения «Парада дружбы народов». Участие в нем примут иностранные студенты, консулы, представители национальных центров региона. Шествие пройдет по Кировке от Молодежного театра до театра оперы и балета имени Глинки.

Из-за подготовки праздничных мероприятий припарковать автомобиль у Молодежного театра также будет нельзя. Ограничение продлится с восьми часов утра до полудня. В 12 часов на Кировке начнется музыкальный фестиваль, на котором выступят ансамбли из Башкирии и Казахстана. Концерты пройдут в парках всех районов. На мероприятиях Дня России всем желающим будут раздавать ленточки в цветах национального флага, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.06.2017 г.»