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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина
07.06.2017 г. 15:55
В День России в Челябинске перекроют проспект Ленина. Проезд будет ограничен 12 июня с 11:20 до 11:45 для проведения «Парада дружбы народов». Участие в нем примут иностранные студенты, консулы, представители национальных центров региона. Шествие пройдет по Кировке от Молодежного театра до театра оперы и балета имени Глинки.
Из-за подготовки праздничных мероприятий припарковать автомобиль у Молодежного театра также будет нельзя. Ограничение продлится с восьми часов утра до полудня. В 12 часов на Кировке начнется музыкальный фестиваль, на котором выступят ансамбли из Башкирии и Казахстана. Концерты пройдут в парках всех районов. На мероприятиях Дня России всем желающим будут раздавать ленточки в цветах национального флага, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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