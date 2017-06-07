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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Бензин в Челябинске за неделю подорожал почти на всех крупных заправках
07.06.2017 г. 15:47
Бензин в Челябинске за неделю подорожал почти на всех крупных заправках. Результаты мониторинга опубликовало региональное управление ФАС. На 50 копеек выросла цена АИ-92 на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр». На этих же заправках 95-й бензин стал дороже на 20 копеек. 92-й от «Лукойл-Уралнефтепродукт» вырос в цене на 45 копеек за литр, АИ-95 – на 50 копеек. Снизилась стоимость бензина АИ-92 на заправках ООО «Башнефть-Розница» - на 15 копеек, АИ-95 – на 20 копеек.
Сегодня на АЗС компании «Газпромнефть-Центр» литр 92-го стоит 35 рублей 30 копеек, 95-го - 38.40. На АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт» топливо дороже - 36.95 и 39.95 соответственно. На заправках ООО «Башнефть-Розница» АИ-92 продают по 34 рубля 45 копеек за литр, АИ-95 - по 37 рублей 90 копеек.
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