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Бензин в Челябинске за неделю подорожал почти на всех крупных заправках. Результаты мониторинга опубликовало региональное управление ФАС. На 50 копеек выросла цена АИ-92 на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр». На этих же заправках 95-й бензин стал дороже на 20 копеек. 92-й от «Лукойл-Уралнефтепродукт» вырос в цене на 45 копеек за литр, АИ-95 – на 50 копеек. Снизилась стоимость бензина АИ-92 на заправках ООО «Башнефть-Розница» - на 15 копеек, АИ-95 – на 20 копеек.

Сегодня на АЗС компании «Газпромнефть-Центр» литр 92-го стоит 35 рублей 30 копеек, 95-го - 38.40. На АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт» топливо дороже - 36.95 и 39.95 соответственно. На заправках ООО «Башнефть-Розница» АИ-92 продают по 34 рубля 45 копеек за литр, АИ-95 - по 37 рублей 90 копеек.

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