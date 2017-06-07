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Судебные приставы запретили трем маршруткам «Лимпопо» ездить по Челябинску. Работу перевозчика приостановили на 70 суток за систематические грубые нарушения. Автобусы выходили на маршруты 24, 66, 85 с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена; водители работали без графика движения со схемой линии с указанием опасных участков; в салонах отсутствовали информационные таблички и билеты. Материалы о выявленных нарушениях направили в суд. Он признал, что действия перевозчика создают угрозу жизни и здоровью пассажиров. Оказалось также, что подобные нарушения в этом году были уже не раз. Поэтому компании запретили выводить автобусы на маршруты, сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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Все новости за 07.06.2017 г.»