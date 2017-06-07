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В Челябинской области решили отметить Михаила Горбачева орденом Иуды

07.06.2017 г. 15:35

В Челябинской области решили отметить Михаила Горбачева орденом Иуды
Фото с сайта www.gorby.ru

В Челябинской области решили отметить Михаила Горбачева орденом Иуды. О том, что начата разработка проекта антинаграды, объявили в южноуральском отделении общественной организации «Развитие региона». По данным URA.RU, орден планируют изготовить в Златоусте и либо вручить президенту СССР лично, либо передать в «Горбачев-фонд».

Авторы идеи решили скопировать антинаграду с той, что была создана во времена Петра I специально для бывшего украинского гетмана Мазепы. На металле ордена изображен повесившийся апостол. Общественники не исключают, что объявят сбор средств на изготовление ордена для Горбачева.

 

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