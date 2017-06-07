Челябинск
- +15 ... +17 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.5878р. - 0.0869
- 63.7179р. - 0.0638
Топ-5 новостей Челябинска
Разбор полетов
-
06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
В Челябинской области решили отметить Михаила Горбачева орденом Иуды
07.06.2017 г. 15:35
Фото с сайта www.gorby.ru
В Челябинской области решили отметить Михаила Горбачева орденом Иуды. О том, что начата разработка проекта антинаграды, объявили в южноуральском отделении общественной организации «Развитие региона». По данным URA.RU, орден планируют изготовить в Златоусте и либо вручить президенту СССР лично, либо передать в «Горбачев-фонд».
Авторы идеи решили скопировать антинаграду с той, что была создана во времена Петра I специально для бывшего украинского гетмана Мазепы. На металле ордена изображен повесившийся апостол. Общественники не исключают, что объявят сбор средств на изготовление ордена для Горбачева.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram