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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Получивший 23 млн рублей на отлов бездомных собак и кошек «ГорЭкоЦентр» устроил живодерню
07.06.2017 г. 14:44
Получивший 23 млн рублей на отлов бездомных собак и кошек «ГорЭкоЦентр» устроил живодерню. Челябинцы сообщают о массовых жестоких убийствах уличных животных на территории МУПа. Зоозащитники обратились за помощью в «Молодую гвардию». По их данным, множество собак, щенков, кошек и котят, привезенных на предприятие, не помещали в приют на карантин, как предписано законом, а убили на месте. Те, кто все-таки попал в муниципальный приют, содержатся вместе - без разделения на больных и здоровых. В результате последние заражаются опасными инфекциями и умирают в муках. Неравнодушных горожан заверяют, что животных кормят, держат на карантине и ставят прививки, однако доказательств этой работы не предоставляют. В «Молодой гвардии» планируют создать общественный совет, который будет контролировать работу «ГорЭкоЦентра».
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