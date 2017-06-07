- +15 ... +17 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.5878р. - 0.0869
- 63.7179р. - 0.0638
-
06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры
07.06.2017 г. 14:28
Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры. Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в региональную структуру госкомитета охраны объектов культурного наследия с просьбой внести оставшиеся строения комплекса завода «Молния» в единый реестр охраняемых объектов.
«Здание прошлого столетия прекрасно сохранилось и является эстетическим и духовным достоянием Челябинска. Его культурная ценность неоспорима, а официальное признание лишь вопрос времени», — цитирует Znak.com обращение «Гражданского патруля».
Здание довоенной постройки должно было принять фонды публичной библиотеки, однако проект изменили. Впоследствии в здания переехал эвакуированный перед войной Первый Московский часовой завод.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.01.2017 г. На старинных зданиях в Челябинске появятся исторические названия улиц
- 14.09.2016 г. В центре Челябинска археологи «откопали» старинный склад алкоголя
- 30.08.2016 г. Мэр Челябинска заявил о готовности защищать танковое училище от сноса в прокуратуре
- 30.08.2016 г. Исторические здания танкового училища в Челябинске начали сносить
- 30.06.2016 г. К саммиту ШОС в Челябинске откроют новый музейный комплекс