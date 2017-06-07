  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +15 ... +17 C°
  • +14 ... +16 C°
  • 56.5878р. - 0.0869
  • 63.7179р. - 0.0638
  •  
  • Делай как Я
Топ-5 новостей Челябинска
Разбор полетов

Поиск по сайту:

Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры

07.06.2017 г. 14:28

Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры
Фото с сайта cheladmin.ru

Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры. Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в региональную структуру госкомитета охраны объектов культурного наследия с просьбой внести оставшиеся строения комплекса завода «Молния» в единый реестр охраняемых объектов.

«Здание прошлого столетия прекрасно сохранилось и является эстетическим и духовным достоянием Челябинска. Его культурная ценность неоспорима, а официальное признание лишь вопрос времени», — цитирует Znak.com обращение «Гражданского патруля».

Здание довоенной постройки должно было принять фонды публичной библиотеки, однако проект изменили. Впоследствии в здания переехал эвакуированный перед войной Первый Московский часовой завод.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.06.2017 г.»

Новости на эту тему