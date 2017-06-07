Фото с сайта cheladmin.ru

Краеведы потребовали придать зданию часового завода в Челябинске статус памятника культуры. Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в региональную структуру госкомитета охраны объектов культурного наследия с просьбой внести оставшиеся строения комплекса завода «Молния» в единый реестр охраняемых объектов.

«Здание прошлого столетия прекрасно сохранилось и является эстетическим и духовным достоянием Челябинска. Его культурная ценность неоспорима, а официальное признание лишь вопрос времени», — цитирует Znak.com обращение «Гражданского патруля».

Здание довоенной постройки должно было принять фонды публичной библиотеки, однако проект изменили. Впоследствии в здания переехал эвакуированный перед войной Первый Московский часовой завод.

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