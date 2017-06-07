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Движение транспорта закроют в Советском районе и на ЧТЗ. Из-за работ по выносу газопровода месяц нельзя будет проехать по улице Яблочкина от дома №10 до Омской. Ограничение ввели сегодня, 7 июня, снимут его 7 июля. В Тракторозаводском районе продлили работы по ремонту теплотрассы на Артиллерийской. Движение транспорта будет закрыто с 20 часов пятницы, 9 июня, до 06 часов 12 июня. Кроме того, из-за капитального ремонта участка теплосети ограничат проезд по Доватора в районе дома №35.

Автомобилистов просят заранее учитывать изменения и планировать маршрут, отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

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