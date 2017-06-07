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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
После протестов против строительства цементного завода в Магнитогорске власти будут искать альтернативную площадку
07.06.2017 г. 14:12
После протестов против строительства цементного завода в Магнитогорске власти будут искать альтернативную площадку. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подобрать новое место для размещения предприятия по производству сухих строительных смесей. Эту площадку покажут инвестору, против старта деятельности которого собирали подписи под онлайн-петицией.
«Интересы людей – превыше всего. Обеспокоенность, которую высказывают сегодня жители Магнитогорска, я всецело разделяю. Но важно учесть и интересы инвестора», - заявил Борис Дубровский.
Губернатор отметил, что в окрестностях Магнитогорска есть достаточно альтернативных площадок, на которых строительство завода по производству сухих строительных смесей не вызовет социальных рисков и общественного резонанса. По его мнению, можно подобрать места даже с более привлекательной логистикой и инфраструктурой.
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