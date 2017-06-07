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В Парковом родители устроили ажиотаж при записи детей в новую школу

07.06.2017 г. 14:07

В Парковом родители устроили ажиотаж при записи детей в новую школу
Фото с сайта gubernator74.ru

В Парковом родители устроили ажиотаж при записи детей в новую школу. Жители микрорайона в первый же день формирования списков собрались у входа в здание, пришло несколько сотен человек. Как сообщает Znak.com, очередь была недостаточно организованной, среди родителей постоянно вспыхивали конфликты.

В комитете по делам образования мэрии считают, что ажиотаж неуместен. Тем не менее, чиновники отмечают, что не ожидали такого потока заявлений. Например, 15 сформированных первых классов — это больше, чем планировалось. Тем не менее, всех желающих обещают принять в школу.

 

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