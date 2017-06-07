Челябинск
- +15 ... +17 C°
- +14 ... +16 C°
- 56.5878р. - 0.0869
- 63.7179р. - 0.0638
Топ-5 новостей Челябинска
Разбор полетов
-
06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
В Парковом родители устроили ажиотаж при записи детей в новую школу
07.06.2017 г. 14:07
Фото с сайта gubernator74.ru
В Парковом родители устроили ажиотаж при записи детей в новую школу. Жители микрорайона в первый же день формирования списков собрались у входа в здание, пришло несколько сотен человек. Как сообщает Znak.com, очередь была недостаточно организованной, среди родителей постоянно вспыхивали конфликты.
В комитете по делам образования мэрии считают, что ажиотаж неуместен. Тем не менее, чиновники отмечают, что не ожидали такого потока заявлений. Например, 15 сформированных первых классов — это больше, чем планировалось. Тем не менее, всех желающих обещают принять в школу.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 01.06.2017 г. Радикальный подъем цен в вузах пойдет на пользу школьникам и их семьям
- 01.06.2017 г. Силовики продлили особый полицейский режим в Парковом и Парковом-2
- 25.05.2017 г. В Парковом построят еще одну школу на 1,5 тыс. мест
- 24.05.2017 г. В Трехгорном осудили работавшего по поддельному диплому завуча
- 23.05.2017 г. Феномен Паркового: почему там столько убийств и грабежей? "Челябинское эхо" узнало мнения экспертов