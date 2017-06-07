Фото с сайта gubernator74.ru

12 компаний претендуют на статус резидентов индустриального парка в Магнитогорске. Еще 29 инвесторов, в том числе три иностранных, проявляют интерес к площадке. Индустриальный парк, который создан на высвобождаемых площадях ММК и сейчас проходит процедуру аккредитации в федеральном центре, уже имеет серьезный пул арендаторов.

«Задача Магнитогорска – как у любого другого моногорода: постепенно избавляться от прямой экономической зависимости от деятельности градообразующего предприятия. У бизнеса, претендующего на статус резидентов индустриального парка ММК, есть интересные идеи. Важно бороться за то, чтобы они были реализованы именно здесь», - отметил в ходе визита в город губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Парк разместился на территории бывшего калибровочного завода. Он располагает всеми инфраструктурными возможностями и необходимыми энергетическими мощностями. Заявку ММК на аккредитацию парка сейчас обрабатывают в Минэкономразвития России.

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