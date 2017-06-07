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Восемь предприятий в Ленинском районе уличили в загрязнении воздуха. Проверку соблюдения природоохранного законодательства организовала районная прокуратура. Деятельность двоих нарушителей связана с изготовлением металлоконструкций. Это ООО «СПК-Чимолаи» и ООО СК «ИнтерПол». Ни та, ни другая компания не получала разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. В отношении руководства фирм возбудили административные дела.

Директору ООО «ИнтерПол» уже назначено наказание, он заплатит 43 тыс. рублей в качестве штрафа. Всего по результатам проверки в Ленинском районе девять должностных лиц предприятий привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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