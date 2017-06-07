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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Котенок на северо-западе провалился на два метра под опору ЛЭП
07.06.2017 г. 12:56
Котенок на северо-западе провалился на два метра под опору ЛЭП. Инцидент произошел в ночь на среду, 7 июня. Котенок провалился в яму под столб на перекрестке улиц Ворошилова и Молодогвардейцев. Он находился на глубине около двух метров, через узкую щель достать пленника никак не удавалось. Слабый писк услышали прохожие, они разместили пост с просьбой о помощи в группе зоозащитной организации в соцсети "ВКонтакте".
По словам челябинцев, спасатели отказались сносить опору без разрешения владельцев. Несколько неравнодушных горожан всю ночь пытались помочь котенку. К утру удалось дозвониться до коммунальщиков, которым принадлежит столб, те согласились временно демонтировать опору. Животное удалось вытащить. Это оказалась двухмесячная девочка. Сейчас котенку через соцсети ищут хозяев.
Фото: Джина Дымина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Челябинский Портал Защиты Животных"
Фото: Слава Савин / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Челябинский Портал Защиты Животных"
Фото: Джина Дымина / Группа в соцсети "ВКонтакте" "Челябинский Портал Защиты Животных"
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