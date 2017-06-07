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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
На Аллее Славы в Челябинске распилили на куски декоративную ель
07.06.2017 г. 12:35
На Аллее Славы в Челябинске распилили на куски декоративную ель. Одно из двух деревьев, растущих в отделанных мрамором кубах в начале аллеи, где она примыкает к улице Свободы, превратилось в груду сучьев. Во вторник, 6 июня, челябинцы сфотографировали ее и небольшой пень, оставшийся на месте ствола.
Корреспондент «Челябинского эха» обратился в администрацию Центрального района, к которому относится территория Аллеи Славы. В управлении благоустройства пояснили, что дерево сломало шквальным ветром в минувшие выходные. Из-за шторма, напомним, в Челябинске рухнули почти 100 деревьев, некоторые из них помяли машины и оборвали провода. В управлении благоустройства заверили, что проведут компенсаторную высадку на месте спиленной ели. Однако вид нового дерева и время его появления не назвали.
Фотографии предоставлены слушателем радиостанции "Челябинское эхо"
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