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В Челябинской области ищут убийцу человека, чью голову нашли на тротуаре на Куйбышева

07.06.2017 г. 12:17

В Челябинской области ищут убийцу человека, чью голову нашли на тротуаре на Куйбышева
Фото с сайта novostivl.ru

В Челябинской области ищут убийцу человека, чью голову нашли на тротуаре на Куйбышева. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело. Шокирующую находку житель Челябинска сделал во вторник, 6 июня. Проходивший по тротуару мужчина из любопытства заглянул в мешок из-под сахара, лежавший под ногами. Внутри оказались человеческая голова и другие останки. Судя по их состоянию, смерть наступила давно.

В управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что проводится комплекс мер по установлению личностей как погибшего человека, так и убийцы.

 

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