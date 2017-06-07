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В Челябинской области ищут убийцу человека, чью голову нашли на тротуаре на Куйбышева. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело. Шокирующую находку житель Челябинска сделал во вторник, 6 июня. Проходивший по тротуару мужчина из любопытства заглянул в мешок из-под сахара, лежавший под ногами. Внутри оказались человеческая голова и другие останки. Судя по их состоянию, смерть наступила давно.

В управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что проводится комплекс мер по установлению личностей как погибшего человека, так и убийцы.

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Все новости за 07.06.2017 г.»