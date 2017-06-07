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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Южноуральским предпринимателям рекомендуют проверять каждую партию мяса на наличие птичьего и свиного гриппа
07.06.2017 г. 11:47
Южноуральским предпринимателям рекомендуют проверять каждую партию мяса на наличие птичьего и свиного гриппа. Меры предосторожности ввел Россельхознадзор из-за более чем 30 вспышек болезней, общих для человека и животных, которые зафиксировали по всей стране. Больных особей находили в популяциях диких и домашних птиц, на свиноводческих фермах и среди лесных кабанов. Наличие ветеринарных документов - не гарантия безопасности, предупреждает надзорное ведомство.
В мае в Миассе был обнаружен геном вируса гриппа птиц в 4,5 тоннах полуфабрикатов. Зараженная партия пришла из Ростовской области, она, как и полагается по закону, сопровождалась сопроводительным документом, выписанным госветслужбой. После этого инцидента управление Россельхознадзора по Челябинской области обратилось к предпринимателям с рекомендацией усилить контроль за поступаемой продукцией и постоянно проводить лабораторные анализы ввозимого мяса.
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