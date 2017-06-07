Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Еманжелинцев переселили из ветхого дома в аварийную новостройку. Люди три года пытаются добиться устранения многочисленных нарушений. Квартиры горожане получили взамен снесенного жилья в 2014 году. После первого дождя стало понятно, что крыша серьезно протекает, а в стенах образовались большие трещины. Устав от бездействия, еманжелинцы обратились в ОНФ.

В 2015 году после долгих разбирательств в доме устранили недоделки, но теперь там снова появились проблемы: течет крыша и не работает вентиляция. К ситуации опять пришлось подключать Народный фронт. Инициативная группа жителей под руководством экспертов ОНФ готовит реестр всех замечаний. Подрядная компания «Профэконом» заявила, что готова начать ликвидировать нарушения с 13 июня. Принимать работу будут сами жильцы.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

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