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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Еманжелинцев переселили из ветхого дома в аварийную новостройку
07.06.2017 г. 11:41
Еманжелинцев переселили из ветхого дома в аварийную новостройку. Люди три года пытаются добиться устранения многочисленных нарушений. Квартиры горожане получили взамен снесенного жилья в 2014 году. После первого дождя стало понятно, что крыша серьезно протекает, а в стенах образовались большие трещины. Устав от бездействия, еманжелинцы обратились в ОНФ.
В 2015 году после долгих разбирательств в доме устранили недоделки, но теперь там снова появились проблемы: течет крыша и не работает вентиляция. К ситуации опять пришлось подключать Народный фронт. Инициативная группа жителей под руководством экспертов ОНФ готовит реестр всех замечаний. Подрядная компания «Профэконом» заявила, что готова начать ликвидировать нарушения с 13 июня. Принимать работу будут сами жильцы.
Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области
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