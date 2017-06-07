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Каждый четвертый работающий челябинец не ходил в отпуск больше двух лет

07.06.2017 г. 11:28

Каждый четвертый работающий челябинец не ходил в отпуск больше двух лет
Фото с сайта www.afanasy.biz

Каждый четвертый работающий челябинец не ходил в отпуск больше двух лет. Это выяснили аналитики сайта Зарплата.ру. По результатам опроса выяснилось, что больше двух лет без отдыха трудятся 26% челябинцев. Ровно половина ходила в отпуск в минувшем году и сейчас изо всех ждет повторения отдыха. А 24% в 2017-м уже воспользовались разрешенной паузой в рабочем процессе.

Те, кому предстоит поехать в отпуск, чаще всего отвечали, что хотят путешествовать по России. Так сказали 28% респондентов. За границу мечтают выбраться 27%, 24% останутся на лето в городе, на дачу или в деревню отправятся 20%. И почти столько же с грустью отметили, что в этом году им придется работать без отдыха.

41% участников опроса назвали идеальным вариантом отпуска пляжный отдых на море. 34% предпочитают экскурсии по городским достопримечательностям. Покорять горы и сплавляться по рекам планируют только 16% служащих.

 

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