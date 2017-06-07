- +13 ... +15 C°
- +12 ... +14 C°
- 56.6747р. + 0.0595
- 63.7817р. - 0.0293
-
06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
26-летний житель Курганской области уехал в Челябинск на автобусе и пропал
07.06.2017 г. 11:16
26-летний житель Курганской области уехал в Челябинск на автобусе и пропал. Информации о местонахождении Романа Голикова нет с 4 июня. В этот день около семи часов утра он сел в автобус в городе Долматово, позже написал родным SMS-сообщение, что доехал до Челябинска. С тех пор никто не знает, где находится мужчина, сообщили в поисковом отряде "Легион-Спас".
Приметы Романа Голикова - рост 175 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, короткая стрижка, худощавое телосложение. Был одет в темно-синюю куртку, синие брюки и такого же цвета кроссовки. Информацию о пропавшем мужчине просят сообщить волонтерам поискового отряда " или в любой отдел полиции.
Источник: Поиск пропавших людей — Челябинская область / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 06.06.2017 г. Объявленных в розыск школьниц из Челябинской области нашли у моря
- 06.06.2017 г. На Южном Урале разыскивают пропавшую 8 марта 16-летнюю девочку
- 01.06.2017 г. В Челябинске почти сутки ищут пропавшую в парке имени Гагарина 14-летнюю девочку
- 24.05.2017 г. 16-летний подросток ушел из школы в Еманжелинске и пропал
- 19.05.2017 г. Пенсионерка из Казахстана потеряла память на челябинском вокзале