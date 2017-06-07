Источник: vk.com/poisk_vzroslyh74

26-летний житель Курганской области уехал в Челябинск на автобусе и пропал. Информации о местонахождении Романа Голикова нет с 4 июня. В этот день около семи часов утра он сел в автобус в городе Долматово, позже написал родным SMS-сообщение, что доехал до Челябинска. С тех пор никто не знает, где находится мужчина, сообщили в поисковом отряде "Легион-Спас".

Приметы Романа Голикова - рост 175 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, короткая стрижка, худощавое телосложение. Был одет в темно-синюю куртку, синие брюки и такого же цвета кроссовки. Информацию о пропавшем мужчине просят сообщить волонтерам поискового отряда " или в любой отдел полиции.

Источник: Поиск пропавших людей — Челябинская область / vk.com

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