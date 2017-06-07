- +13 ... +15 C°
- +12 ... +14 C°
- 56.6747р. + 0.0595
- 63.7817р. - 0.0293
-
06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Гринпис рекомендовал Челябинской области включить в новую систему обращения с ТБО требования к сортировке мусора
07.06.2017 г. 10:36
Гринпис рекомендовал Челябинской области включить в новую систему обращения с ТБО требования к сортировке мусора. Эксперты международной организации встретились с главой регионального минэкологии Ириной Гладковой и представителями профильных ведомств.
На замечание о необходимости развивать на Южном Урале раздельный сбор отходов чиновники ответили, что жители не захотят платить за это. Защитники природы предложили пока не включать стоимость услуги в тариф, а прописать в документах индикаторы, которые позволят области постепенно перейти на новый алгоритм сбора мусора. Ирина Гладкова пообещала, что ее ведомство проведет для этого оценку существующих мощностей по переработке. В недавно опубликованном рейтинге Гринпис Челябинск занял 41-е место по доступности раздельного сбора отходов.
Фото: Гринпис России
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 31.05.2017 г. Челябинский уборщик-супергерой вынес с берегов карьера 28 мешков мусора
- 31.05.2017 г. Гринпис привезет в Челябинск автобус-музей
- 22.05.2017 г. Евгений Тефтелев раскритиковал своих замов за мешки с мусором на улицах после субботника
- 16.05.2017 г. В Челябинской области выбрали первого регоператора по обращению с отходами
- 12.05.2017 г. Украина заберет обратно из Челябинской области свои радиоактивные отходы