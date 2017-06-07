Фото: Гринпис России

Гринпис рекомендовал Челябинской области включить в новую систему обращения с ТБО требования к сортировке мусора. Эксперты международной организации встретились с главой регионального минэкологии Ириной Гладковой и представителями профильных ведомств.

На замечание о необходимости развивать на Южном Урале раздельный сбор отходов чиновники ответили, что жители не захотят платить за это. Защитники природы предложили пока не включать стоимость услуги в тариф, а прописать в документах индикаторы, которые позволят области постепенно перейти на новый алгоритм сбора мусора. Ирина Гладкова пообещала, что ее ведомство проведет для этого оценку существующих мощностей по переработке. В недавно опубликованном рейтинге Гринпис Челябинск занял 41-е место по доступности раздельного сбора отходов.

Фото: Гринпис России

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