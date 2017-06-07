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Новые гусеничные краны из Челябинска строят автомобильную переправу в Пензенской области

07.06.2017 г. 10:08

Новые гусеничные краны из Челябинска строят автомобильную переправу в Пензенской области
Фото с сайта www.cmz.ru

Новые гусеничные краны из Челябинска строят автомобильную переправу в Пензенской области. Модель ДЭК-501 производства Челябинского механического завода оснастили специальным оборудованием для вбивания свай. В комплект входит мачта с двумя направляющими, которая крепится на оголовок стрелы, гидромолот и предназначенная для его энергоснабжения насосная станция. Новую разработку испытали в мае, и уже сейчас технику успешно используют в строительстве автомобильного моста в Пензенской области.

 

  

   Фото с сайта www.cmz.ru

 

Сваебойное исполнение ДЭК-501 - результат совместной работы челябинцев и новосибирской компании «РОПАТ». Инженеры двух предприятий разработали оборудование, которое полностью адаптировано под новейшую модель гусеничного крана, сообщили в пресс-службе Челябинского механического завода.

 

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