Фото с сайта remont-i-dizayn.ru

Дешевле всего квартиры в новостройках Челябинска продают на ЧТЗ, ЧМЗ и в Курчатовском районе. Топ районов с самыми низкими ценами составили аналитики сайта N1.RU, рассмотрев 15 тыс. предложений.

По их данным, максимальная доля нового жилья эконом-класса стоимостью до 33,7 тыс. рублей за квадратный метр находится в Тракторозаводском районе — 66%. На средний ценовой сегмент (от 33,7 тыс. до 39,1 тыс. рублей за квадрат) там приходится 25% новостроек. Предложений по цене свыше 39,1 тыс. рублей в Тракторозаводском районе только 6%. При этом средняя стоимость метра на ЧТЗ самая низкая в городе — 31,7 тыс. рублей.

На втором месте по количеству дешевых квартир Курчатовском район, на третьем — ЧМЗ. А в Советском и Ленинском - доля недорогих новостроек оказалась минимальной — в пределах 10%.

Как пояснила представитель N1.RU Анастасия Гринева, на ЧТЗ, ЧМЗ и в Курчатовском районе сейчас наиболее активно возводятся и сдаются новостройки эконом-класса, поэтому цены там снижаются более динамично, чем в целом по рынку.

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