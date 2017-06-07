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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Дешевле всего квартиры в новостройках Челябинска продают на ЧТЗ, ЧМЗ и в Курчатовском районе
07.06.2017 г. 09:30
Дешевле всего квартиры в новостройках Челябинска продают на ЧТЗ, ЧМЗ и в Курчатовском районе. Топ районов с самыми низкими ценами составили аналитики сайта N1.RU, рассмотрев 15 тыс. предложений.
По их данным, максимальная доля нового жилья эконом-класса стоимостью до 33,7 тыс. рублей за квадратный метр находится в Тракторозаводском районе — 66%. На средний ценовой сегмент (от 33,7 тыс. до 39,1 тыс. рублей за квадрат) там приходится 25% новостроек. Предложений по цене свыше 39,1 тыс. рублей в Тракторозаводском районе только 6%. При этом средняя стоимость метра на ЧТЗ самая низкая в городе — 31,7 тыс. рублей.
На втором месте по количеству дешевых квартир Курчатовском район, на третьем — ЧМЗ. А в Советском и Ленинском - доля недорогих новостроек оказалась минимальной — в пределах 10%.
Как пояснила представитель N1.RU Анастасия Гринева, на ЧТЗ, ЧМЗ и в Курчатовском районе сейчас наиболее активно возводятся и сдаются новостройки эконом-класса, поэтому цены там снижаются более динамично, чем в целом по рынку.
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