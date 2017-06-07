Фото с сайта gubernator74.ru

Магнитогорск получит на ремонт дорог 250 млн рублей из областного бюджета. План работ глава города Сергей Бердников обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

В текущем году средний ремонт запланирован на 25 участках дорог, также полностью приведут в порядок улицу Комсомольскую. Кроме того, по поручению главы региона местные власти разработают проект развязки на пересечении улицы Завенягина и Казачьей переправы. Специалисты изучат поток автомобилей и разработают варианты решения проблемы пробок. Развязка на этом месте может появиться в 2018-2019 годах.

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