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Магнитогорск получит на ремонт дорог 250 млн рублей из областного бюджета

07.06.2017 г. 09:26

Магнитогорск получит на ремонт дорог 250 млн рублей из областного бюджета
Фото с сайта gubernator74.ru

Магнитогорск получит на ремонт дорог 250 млн рублей из областного бюджета. План работ глава города Сергей Бердников обсудил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

В текущем году средний ремонт запланирован на 25 участках дорог, также полностью приведут в порядок улицу Комсомольскую. Кроме того, по поручению главы региона местные власти разработают проект развязки на пересечении улицы Завенягина и Казачьей переправы. Специалисты изучат поток автомобилей и разработают варианты решения проблемы пробок. Развязка на этом месте может появиться в 2018-2019 годах.

 

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