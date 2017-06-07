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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
На трассе М5 до середины сентября ограничили движение
07.06.2017 г. 09:25
Фото с сайта moyidorogi.ru
На трассе М5 до середины сентября ограничили движение. Частично перекрыли почти километровый участок моста через реку Серозак в Сосновском районе. Там по федеральной программе подрядная организация ведет ремонтные работы. Ограничение будет действовать до 15 сентября, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал». Из-за этого на трассе снизится общий скоростной режим и могут образоваться пробки.
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