Фото с сайта moyidorogi.ru

На трассе М5 до середины сентября ограничили движение. Частично перекрыли почти километровый участок моста через реку Серозак в Сосновском районе. Там по федеральной программе подрядная организация ведет ремонтные работы. Ограничение будет действовать до 15 сентября, сообщили в пресс-службе управления дорог «Южный Урал». Из-за этого на трассе снизится общий скоростной режим и могут образоваться пробки.

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