Фото с сайта www.russian-bus.ru

Челябинская мэрия расторгла договоры с маршрутчиками из-за нарушения условий работы. Городское управление транспорта по итогам проверок выявило систематические несоответствия действий перевозчиков условиям контрактов. Это, как сообщили в мэрии, и стало причиной расторжения. Отвергнутые перевозчики обслуживали маршруты №53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово», №68 «Автоцентр – поселок Смолино», №104 «Бейвеля – поселок АМЗ».

Чтобы избежать транспортного коллапса на этих направлениях, мэрия проведет конкурсы для заключения контрактов с другими предпринимателями, сообщили в управлении транспорта.

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