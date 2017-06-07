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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Челябинская мэрия расторгла договоры с маршрутчиками из-за нарушения условий работы
07.06.2017 г. 09:21
Фото с сайта www.russian-bus.ru
Челябинская мэрия расторгла договоры с маршрутчиками из-за нарушения условий работы. Городское управление транспорта по итогам проверок выявило систематические несоответствия действий перевозчиков условиям контрактов. Это, как сообщили в мэрии, и стало причиной расторжения. Отвергнутые перевозчики обслуживали маршруты №53 «Кардиоцентр – поселок Новосинеглазово», №68 «Автоцентр – поселок Смолино», №104 «Бейвеля – поселок АМЗ».
Чтобы избежать транспортного коллапса на этих направлениях, мэрия проведет конкурсы для заключения контрактов с другими предпринимателями, сообщили в управлении транспорта.
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