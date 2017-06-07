Фото: Катюшка Корабельникова / vk.com/ugnouralskpodslushano

Второй за сутки рейсовый автобус сгорел в Челябинской области. ЧП случилось вечером во вторник, 7 июня, в Южноуральске. Пассажирский транспорт вспыхнул на остановке в сторону Челябинска. Видео в социальной сети "ВКонтакте" выложили местные жители. По словам очевидцев, возгорание произошло в задней части автобуса. Водитель успел всех вывести и начал тушить очаг подручными средствами, ему это не удалось. На место выехали пожарные, они ликвидировали огонь. Никто не пострадал.

Видео: Вова Воронин / vk.com

Ранним утром того же дня, 7 июня, подобный инцидент произошел на трассе М5. Автобус ехал из Катав-Ивановска в Челябинск. Возгорание также заметил водитель, эвакуировал 46 пассажиров и вызвал пожарных. Машина выгорела дотла.

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