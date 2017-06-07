Фото с сайта chelget.ru

По Комсомольскому проспекту временно перестали ходить троллейбусы. Ограничение движения связано с работами по укладке асфальта на проезжей части. Троллейбусы не ходят с сегодняшнего дня, 7 июня, до понедельника, 12 июня, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Машины 14-го маршрута временно будут ходить от ЧМК по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Энгельса, Коммуны и по Свердловскому проспекту возвращаться на ЧМК. Движение троллейбусов маршрутов № 12 «ул. Молдавская – АМЗ» и № 15 «ул. Молдавская – ЧМК» на период проведения работ отменяется.

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