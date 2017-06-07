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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Жильцы домов со спецсчетами провели капремонты на 10 лет раньше положенного
07.06.2017 г. 08:03
Жильцы домов со спецсчетами провели капремонты на 10 лет раньше положенного. Примерами успешного управления финансами служат три многоэтажки в Челябинске, владельцы помещений в которых не только воспользовались своим правом открыть специальный счет, но и уже провели за накопленные средства необходимые работы.
Так, в доме №1 на улице Курчатова в первую очередь понадобился капитальный ремонт крыши. Жильцы многоэтажки по улице Труда, 5а решили привести в порядок фасад и два узла управления горячим водоснабжением. После установки прибора учета теплоснабжения в доме №2 по улице Ковшовой люди получили реальную экономию – в квитанциях за тепло сумма оказалась на несколько тысяч меньше.
На сегодняшний день количество домов со спецсчетами в Челябинской области составляет почти 9% от общего числа жилых многоэтажных зданий, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
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