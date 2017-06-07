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На северо-западе Челябинска нашли человеческую голову в пакете

07.06.2017 г. 07:43

На северо-западе Челябинска нашли человеческую голову в пакете
Фото с сайта sledcom.ru

На северо-западе Челябинска нашли человеческую голову в пакете. Обнаружил ее прохожий возле одного из домов по улице Куйбышева в ночь на вторник, 6 июня. Известно, что полиэтиленовый пакет лежал на тротуаре. Личность и даже пол погибшего пока определить не удалось. Есть предположение, что жертвой убийцы стал пожилой человек. Проводятся экспертизы. Возбуждено уголовное дело. 

 

 

 

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