Фото с сайта Mos-Holidays.ru

Городской парк в Магнитогорске начнут обустраивать в этом году. Проект прошел госэкспертизу. Об этом глава города Сергей Бердников доложил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Средства выделили федеральный центр по партийному проекту «Формирование комфортной городской среды», областной бюджет и Магнитогорский металлургический комбинат. Предполагается также участие в обустройстве парка и других частных инвесторов. В рамках этих мероприятий запланирован и частичный ремонт мемориального комплекса «Тыл – фронту».

«Этот парк должен стать точкой притяжения для жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горожан. Поэтому он должен соответствовать всем современным требованиям, а экономическая модель сформирована таким образом, чтобы парк не лег непосильным бременем на городской бюджет, а зарабатывал на индустрии развлечений и отдыха», - отметил Борис Дубровский во время визита в Магнитогорск.

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