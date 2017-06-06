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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
На берегу Миасса пройдет чемпионат по скоростному сбору мусора
06.06.2017 г. 16:22
Фото с сайта TaganrogNEWS.ru
На берегу Миасса пройдет чемпионат по скоростному сбору мусора. Соревнование в среду, 7 июня, проведут волонтеры экологического проекта "Чистые игры". Субботник стартует в 10 утра на Ленинградском мосту. Участники на время будут собирать бытовые отходы. Победит команда, которая упакует в мешки наибольшее количество мусора. Победители получат призы. Для всех волонтеров на очищенном берегу проведут пикник.
Для Челябинска это уже будет вторая игра. Первая состоялась 22 апреля на городском пляже Шершневского водохранилища. В ходе уборки горожане собрали 227 мешков отходов общим весом 1,5 тонны. В соревновании тогда приняли участие 35 человек.
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