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06.06.2017 г. | 15:44Гости эфира: Головкова Елена, Шипина Анна
Через Челябинскую область вновь пройдет маршрут ралли «Шелковый путь»
06.06.2017 г. 16:17
Через Челябинскую область вновь пройдет маршрут ралли «Шелковый путь». По территории Южного Урала проедут знаменитые гонщики из 40 стран мира, всего - 150 экипажей на грузовых и легковых внедорожниках. В прошлом году трасса проходила через четыре района: Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский и Пластовский.
Трансконтинентальная гонка в этом году стартует 7 июля на Красной площади в Москве, пройдет ралли через Казахстан, а финиширует через две недели в китайском городе Сиань. Протяженность трассы - 9,5 тыс. километров. Оргкомитет в Челябинской области начал готовиться к приему автогонщиков со всего мира.
«В этом году, я думаю, мы вновь удивим и спортсменов, и зрителей и порадуем международный оргкомитет нашим уральским гостеприимством», - отметил первый заместитель министра физической культуры спорта Челябинской области Олег Мухаметзянов.
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