Фото с сайта cheladmin.ru

Дороги в Челябинске вымыли с шампунем. Поливальные машины со специальным пенным составом для проезжей части прошли по улицам Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных, Косарева, Краснознаменной, Университетской набережной и части Свердловского проспекта. Вслед за «поливалками» прошла подметально-вакуумная машина, она убрала грязь у бордюров, сообщили в пресс-службе мэрии. Провести влажную уборку улиц решила компания, которая занимается профессиональным клинингом. Мытье улиц с шампунем бизнесмены планируют сделать традиционным, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 06.06.2017 г.»