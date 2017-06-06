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Дороги в Челябинске вымыли с шампунем

06.06.2017 г. 16:14

Дороги в Челябинске вымыли с шампунем
Фото с сайта cheladmin.ru

Дороги в Челябинске вымыли с шампунем. Поливальные машины со специальным пенным составом для проезжей части прошли по улицам Труда, Северо-Крымской, Братьев Кашириных, Косарева, Краснознаменной, Университетской набережной и части Свердловского проспекта. Вслед за «поливалками» прошла подметально-вакуумная машина, она убрала грязь у бордюров, сообщили в пресс-службе мэрии. Провести влажную уборку улиц решила компания, которая занимается профессиональным клинингом. Мытье улиц с шампунем бизнесмены планируют сделать традиционным, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

 

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