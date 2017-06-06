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Магнитогорца отправили на три года в колонию за участие в исламском бандформировании. Виновным в совершении преступления мужчину признал Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Следствие установило, что южноуралец в 2014 году отправился учиться в медресе в одно из государств Центрально-Азиатского региона. Там его завербовали для участия в вооруженном формировании. Он воевал в течение года. Когда мужчина вернулся на родину, его арестовали. Было возбуждено уголовное дело. Магнитогорца приговорили к трем годам колонии общего режима.

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