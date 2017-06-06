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Алмазный завод в Челябинской области в очередной раз пытается распродать имущество. Компания «ЧелПром-Даймонд», одним из миноритариев которой являлся кинорежиссер Никита Михалков, выставила активы на торги.

Как пишет «Ъ-Южный Урал», единым лотом продаются бытовой корпус в Кусе, ювелирные изделия и производственные материалы, оргтехника, мебель, инструменты. Начальная цена лота — 5 млн рублей. Шаг аукциона — 5%, задаток для участия — 20% от начальной стоимости.

Заявки принимаются до 11 июля, аукцион состоится на следующий день. «ЧелПром-Даймонд» находится в состоянии банкротства с 2014 года, активы компании неоднократно пытались продать, однако покупатели интересуются только самими алмазами, и ажиотажа нет.

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