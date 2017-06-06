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В новом трехлетнем бюджете Челябинской области будут делать ставку на жесткие меры для районов с низкими доходами. По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, запреты и ограничения будут стимулировать к росту территории, которые мало зарабатывают. Сейчас в ведомстве продумывают соответствующие механизмы.

Работа над формированием бюджета на 2018-2020 годы уже началась. Сейчас специалисты анализируют экономические параметры, на основе которых рассчитываются доходы областной казны. Также оцениваются существующий перечень расходов и финансовые последствия решений, принятых на федеральном уровне, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Проект главного финансового документа поступит на утверждение правительства области до 7 октября, а на рассмотрение Заксобрания – до 1 ноября.

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