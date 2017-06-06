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Молодая мать в Челябинске оступилась на балконе и разбилась насмерть
06.06.2017 г. 08:59
Фото с сайта rfdeti.ru
Молодая мать в Челябинске оступилась на балконе и разбилась насмерть. Трагический случай произошел в Металлургическом районе, на улице Дегтярева, 5 июня. Как сообщает 74.ru, женщина упала с высоты четвертого этажа и погибла на месте. По данным очевидцев, она была в домашней одежде и тапочках, поэтому соседи уверены, что произошедшее является несчастным случаем. В квартире девушка жила с мужем, у них есть маленький ребенок. Семью характеризуют как благополучную.
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