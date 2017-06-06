Фото с сайта tatarstan.news-r.ru

Троих школьников в Челябинской области выгнали с ЕГЭ по обществознанию. Наблюдатели зафиксировали нарушения в Челябинске, Магнитогорске и Агаповском районе. У всех троих школьников с собой были мобильные телефоны, что строго запрещено. Дети были удалены с экзамена, а результаты их тестирования аннулировали без права пересдачи в этом году, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Обществознание - самый популярный предмет среди выпускников, результаты необходимы для поступления почти на любую гуманитарную специальность. ЕГЭ по этому предмету в понедельник, 5 июня, в Челябинской области сдали 7 тыс. человек. Было задействовано 72 пункта, в 100% аудиторий велось видеонаблюдение.

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