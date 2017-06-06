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Конкурсного управляющего в Челябинской области обвиняют в коммерческом подкупе на 1 млн рублей
06.06.2017 г. 08:04
Фото с сайта sledcom.ru
Конкурсного управляющего в Челябинской области обвиняют в коммерческом подкупе на 1 млн рублей. Делом занимается Следственный комитет. 2 июня в Челябинске женщина, являющаяся конкурсным управляющим, получила через свою знакомую – тоже конкурсного управляющего - от представителя коммерческой организации 1 млн рублей за выполнение действий, входящих в круг ее должностных обязанностей. О подробностях произошедшего в СК не сообщили. Обеим женщинам предъявлено обвинение.
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