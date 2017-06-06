Фото с сайта moskvoreche-saburovo.mos.ru

14 тыс. человек в Челябинской области полдня сидели без света из-за повреждения воздушной линии передач. В результате аварии в понедельник, 5 июня, электроэнергия перестала подаваться в дома Западного района Сатки. Восстановительные работы продолжались несколько часов, в итоге, как сообщили пользователи в социальных сетях, электроснабжение на части территории было восстановлено минувшей ночью, а в некоторых домах света не было до сегодняшнего утра. По данным распределительной компании «МРСК Урала», в настоящее время подача электричества во все дома Западного микрорайона Сатки налажена.

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