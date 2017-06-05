Фото с сайта v-kurse.ru

В Челябинской области снова ожидают заморозки. В предстоящую ночь в горах и низинах температура воздуха и на поверхности почвы опустится до минус трех градусов. При этом синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с. Днем, по данным челябинского гидрометцентра, потеплеет до плюс 15-17 градусов. Прохладная дождливая погода сохранится в течение всей рабочей недели. Небольшое потепление можно ждать к выходным, но осадки так и не прекратятся.

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