Источник: pravmin74.ru

Уникальную книгу Пушкина, изданную при жизни поэта, покажут в Челябинске. В Историческом музее Южного Урала выставят издание «Истории Пугачевского бунта» 1834 года. Книга, напечатанная в «типографии Собственной Его Императорского Величества канцелярии», будет доступна для посетителей экспозиции в течение недели в зале истории и народного быта. Экскурсоводы расскажут о работе Пушкина над исследованием и поведают историю челябинского экземпляра текста. Выставку единственного предмета приурочили к 218-й годовщине со дня рождения великого поэта, сообщили в пресс-службе музея.

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