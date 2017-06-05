Фото: Сергей Суворов / vk.com/podslushano_chtz

Борис Дубровский потребовал обеспечить готовность всех служб к ЧП из-за погоды. Заместители представили главе региона доклад об устранении последствий субботнего урагана. Основной удар стихии обрушился на областной центр. В Челябинске ветром сломало и вырвало с корнем около сотни деревьев, некоторые рухнули на автомобили, киоски, пострадали также остановочные комплексы. Из-за попадания фрагментов шатких конструкций и разбитого стекла травмы получили две женщины. Большой ущерб был нанесен электросетям. К понедельнику энергоснабжение в городе восстановили.

«В целом, оцениваю, что все службы были полностью готовы оперативно реагировать на возникшие проблемы, хорошо отработали с устранением последствий. Однако учитывая прогнозы и предупреждения МЧС, прошу не снижать бдительность и обеспечить полную готовность к возможным стихийным инцидентам, по максимуму обеспечить безопасность людей», - сказал Дубровский.

На данный момент первоочередная задача — убрать с дорог и тротуаров сломанные ветки, отметил губернатор.

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