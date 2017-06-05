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Жительниц Копейска будут судить за мошенничество с материнским капиталом на 7 млн рублей
05.06.2017 г. 15:43
Жительниц Копейска будут судить за мошенничество с материнским капиталом на 7 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти женщин. По версии следствия, они в 2014-2015 годах обманывали владелиц государственных сертификатов. Под предлогом юридической помощи обвиняемые присваивали документы и оформляли на третьих лиц с использованием бюджетных средств займы на покупку или строительство домов.
Потерпевшими по уголовному делу проходят 14 человек из Копейска, Карабаша, Челябинска, Чебаркульского, Красноармейского районов Челябинской области и Притобольского района Курганской области. Возраст соучастниц от 35 до 56 лет, две из них ранее неоднократно судимы за мошеннические действия. Общая сумма причиненного ущерба - свыше 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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