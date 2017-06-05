Площадь Революции в Челябинске обнесут ажурным забором. Уличное ограждение, выполненное на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, обойдется городу почти в 3 млн рублей. Всего заменить планируют 380 метров забора на улицах Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекте Ленина. Проект расположения ограды готов, однако подрядчик, который займется установкой, пока не выбран. Конкурс, на котором его определят, состоится 15 июня.

Ранее также появилась информация, что растрескавшийся асфальт на площади Революции заменят новым, более эстетичным покрытием.

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Все новости за 05.06.2017 г.»