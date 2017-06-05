Челябинск
- +12 ... +14 C°
- +13 ... +15 C°
- 56.6152р. - 0.0724
- 63.811р. + 0.2018
Топ-5 новостей Челябинска
Утомленные городом
Площадь Революции в Челябинске обнесут ажурным забором
05.06.2017 г. 15:42
Площадь Революции в Челябинске обнесут ажурным забором. Уличное ограждение, выполненное на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, обойдется городу почти в 3 млн рублей. Всего заменить планируют 380 метров забора на улицах Цвиллинга, Кирова, Воровского и проспекте Ленина. Проект расположения ограды готов, однако подрядчик, который займется установкой, пока не выбран. Конкурс, на котором его определят, состоится 15 июня.
Ранее также появилась информация, что растрескавшийся асфальт на площади Революции заменят новым, более эстетичным покрытием.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 02.05.2017 г. В рамках реконструкции асфальт на площади Революции заменят плиткой
- 28.10.2016 г. Площадь Революции в Челябинске предложили замостить гранитом
- 10.11.2014 г. В Челябинске реконструкцию сквера рядом с площадью Революции перенесли на весну
- 02.09.2014 г. Поющий фонтан в центре Челябинска откроют в День города. ВИДЕО
- 05.04.2012 г. В Челябинске капитально отремонтируют сквер на Площади Революции.